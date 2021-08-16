20-летняя дочь Джуда Лоу показала, как сочетать сразу два модных принта: стоит повторить!

20-летняя модель выбрала в этот раз платье-трансформер: топ и юбка миди посередине соединены широкой полосой на пуговицах. Девушка не стала застегивать их все, оставив вырезы и оголив живот. Как известно, Айрис обожает соблазнительные наряды. А этот образ помог продемонстрировать также безупречный пресс и тонкую талию.

Айрис Лоу на гонках (фото: instagram.com/lirisaw)

Платье в мелкую клетку она дополнила босоножками на устойчивом каблуке и с квадратным носком под кожу питона. Такое сочетание двух принтов выглядело дерзко и стильно. Стоит взять на заметку!

Из аксессуаров дочь Джуда Лоу и певицы и актрисы Сэди Фрост взяла сразу несколько браслетов, колец и толстую цепочку из желтого золота. А также прихватила очки в широкой серой оправе. Образ юной красавицы просто взорвал ее страницу: девушка собрала массу комплиментов от поклонников, а также в которій раз удостоилась звания иконы стиля от модных порталов.