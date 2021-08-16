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20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити!

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Німеччина, Понеділок 16 серпня 2021 21:26
20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити! Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Айріс Лоу вирушила на гонки Formula E в Німеччині в новому стильному образі.

Дівчина показала, що кілька принтів можна з'єднувати разом, щоб домогтися вау-ефекту.

20-річна модель вибрала цього разу сукню-трансформер: топ і спідниця міді посередині з'єднані широкою смугою на ґудзиках. Дівчина не стала застібати їх всі, залишивши вирізи і оголивши живіт. Як відомо, Айріс обожнює спокусливі вбрання. А цей образ допоміг продемонструвати також чудовий прес і тонку талію.

20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити!20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити!20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити!20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити!20-річна дочка Джуда Лоу показала, як поєднувати відразу два модних принта: варто повторити!

Айріс Лоу на гонках (фото: instagram.com/lirisaw)

Сукню в дрібну клітку вона доповнила босоніжками на стійкому каблуці і з квадратним носком під шкіру пітона. Таке поєднання двох принтів виглядало зухвало і стильно. Варто взяти на замітку!

З аксесуарів дочка Джуда Лоу і співачки і актриси Седі Фрост взяла відразу кілька браслетів, кілець і товстий ланцюжок з жовтого золота. А також прихопила окуляри в широкій сірій оправі. Образ юної красуні просто підірвав її сторінку: дівчина зібрала масу компліментів від шанувальників, а також вкотре удостоїлася звання ікони стилю від модних порталів.

Раніше ми писали, що Айріс продемонструвала, що в моду знову входять тренди 90-х. У новій рекламній кампанії для Dior візажисти сміливо експериментують з синіми тінями.

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