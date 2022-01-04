Снова 20: Виктория Бекхэм выбрала для выхода маленькое черное платье и выглядела потрясающе молодо

В своих сториз британская модная икона показала массу моментов из увлекательного праздничного путешествия. А также добавила в блоге снимок , на котором позирует в изысканном виде со своим супругом.

47-летняя Бекхэм и ее 46-летний муж Дэвид позируют в обнимку на роскошной яхте. Для морской прогулки дизайнер выбрала вечную классику – маленькое черное платье без бретелей. Оно подчеркнуло стройную фигуру звезды и буквально перенесло поклонников на 20 лет назад. Во времена участия в группе Spice girls Виктория обожала носить подобные мини-платья, дополняя их своими фирменными солнцезащитными очками в пол-лица. За эти годы модель не потеряла своей актуальности, а Виктория осталась такой же очаровательной. И в который раз напомнила, что черное платье должно быть в гардеробе каждой из нас.

Виктория с мужем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Снимок звезда подписала трогательно: "Я люблю тебя". Романтичное послание оценил не только муж, но и многочисленные поклонники пары. Они засыпали звездное семейство приятными словами, отметив, что такого супруга не любить просто невозможно.