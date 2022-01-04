Снова 20: Виктория Бекхэм выбрала для выхода маленькое черное платье и выглядела потрясающе молодо
Виктория и Дэвид Бекхэмы отправились отдыхать в компании самых близких. На семейные каникулы собрались также их дети и родители.
В своих сториз британская модная икона показала массу моментов из увлекательного праздничного путешествия. А также добавила в блоге снимок, на котором позирует в изысканном виде со своим супругом.
47-летняя Бекхэм и ее 46-летний муж Дэвид позируют в обнимку на роскошной яхте. Для морской прогулки дизайнер выбрала вечную классику – маленькое черное платье без бретелей. Оно подчеркнуло стройную фигуру звезды и буквально перенесло поклонников на 20 лет назад. Во времена участия в группе Spice girls Виктория обожала носить подобные мини-платья, дополняя их своими фирменными солнцезащитными очками в пол-лица. За эти годы модель не потеряла своей актуальности, а Виктория осталась такой же очаровательной. И в который раз напомнила, что черное платье должно быть в гардеробе каждой из нас.
Виктория с мужем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Снимок звезда подписала трогательно: "Я люблю тебя". Романтичное послание оценил не только муж, но и многочисленные поклонники пары. Они засыпали звездное семейство приятными словами, отметив, что такого супруга не любить просто невозможно.
Также на днях старший сын Виктории Бекхэм поделился потрясающим свадебным фото со своей возлюбленной.