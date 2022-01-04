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Знову 20: Вікторія Бекхем вибрала для виходу маленьке чорне плаття і виглядала приголомшливо молодо

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Вівторок 04 січня 2022 12:25
Знову 20: Вікторія Бекхем вибрала для виходу маленьке чорне плаття і виглядала приголомшливо молодо Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія і Девід Бекхеми вирушили відпочивати в компанії найближчих. На сімейні канікули зібралися також їхні діти та батьки.

У своїх сторіз британська модна ікона показала масу моментів з захоплюючої святкової подорожі. А також додала в блозі знімок, на якому позує у вишуканому вигляді зі своїм чоловіком.

47-річна Бекхем і її 46-річний чоловік Девід позують в обнімку на розкішній яхті. Для морської прогулянки дизайнер вибрала вічну класику – маленьке чорне плаття без бретелей. Воно підкреслило струнку фігуру зірки і буквально перенесло шанувальників на 20 років тому.

За часів участі в групі Spice girls Вікторія обожнювала носити подібні міні-сукні, доповнюючи їх своїми фірмовими сонцезахисними окулярами в пів-обличчя. За ці роки модель не втратила своєї актуальності, а Вікторія залишилася такою ж чарівною. І вкотре нагадала, що чорна сукня має бути в гардеробі кожної з нас.

Знову 20: Вікторія Бекхем вибрала для виходу маленьке чорне плаття і виглядала приголомшливо молодоВікторія з чоловіком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знімок зірка підписала зворушливо: "Я люблю тебе". Романтичне послання оцінив не тільки чоловік, але і численні шанувальники пари. Вони засипали зоряне сімейство приємними словами, зазначивши, що такого чоловіка не любити просто неможливо.

Також днями старший син Вікторії Бекхем поділився приголомшливим весільним фото зі своєю коханою.

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