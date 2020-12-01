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45-летняя Ева Лонгория в соблазнительном вечернем платье восхитила роскошным телом

Новина українською → Вторник 01 декабря 2020 20:38
45-летняя Ева Лонгория в соблазнительном вечернем платье восхитила роскошным телом Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Актриса показала отличный образ на вечер

Ева Лонгория стала вновь радовать поклонников модными постами. В этот раз образ она выбрала вечерний аутфит. Актриса надела черное плиссированное платье со шлейфом, которое оголило хрупкие плечи, аппетитные формы и стройные ноги звезды "Отчаянных домохозяек". К наряду она подобрала высокие сапоги на внушительных шпильках. Пышная укладка и макияж в бежево-коричневых оттенках стали завершающей каплей безупречного образа.

45-летняя Ева Лонгория в соблазнительном вечернем платье восхитила роскошным телом
Новый образ Лонгории (фото: instagram.com/evalongoria)

Выглядит 45-летняя звезда столь обворожительно, что мгновенно заставила сеть писать ей многочисленные комплименты. "Сексуальная королева", "Соблазнительные сапоги", "Королева", "Восхитительна", "Выходи за меня", "Прекрасна", "Красавица", "Вау", "Люблю тебя так сильно", "Вневременная красота", - пишут фолловеры. Некоторые, к слову, разглядели на фото округлившийся животик, предположив, что Лонгория беременна.

Напомним, ранее мы писали, что Ева Лонгория показала, как поддерживает себя в форме. Накануне Дня благодарения звезда отправилась в спортзал, показав подписчикам свою стройную фигуру в облегающем спортивном костюме.

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