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45-летняя Ева Лонгория в трендовом осеннем образе восхитила стройной фигурой и бесконечными ногами

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 20:27
45-летняя Ева Лонгория в трендовом осеннем образе восхитила стройной фигурой и бесконечными ногами Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Актриса мотивировала сеть

Ева Лонгория обожает демонстрировать миру свою идеальную фигуру, а также чувство вкуса. Как и многие знаменитости, она создала линию обуви. И теперь периодически выкладывает в сети разнообразные луки, вдохновляя подписчиков на эксперименты. В этот раз знойная мамочка подобрала трендовый осенний образ, состоящий из знаковых вещей сезона.

45-летняя Ева Лонгория в трендовом осеннем образе восхитила стройной фигурой и бесконечными ногами

Актриса похвасталась стройными ногами (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса примерила тренч черного цвета, который дополнила сапогами с широкими голенищами на умопомрачительных шпильках. Безупречный аутфит дополняет гладкая укладка и выразительный макияж с акцентом на глаза. Звезда позирует на фоне городского пейзажа, закинув ногу на ногу. "Новая неделя… Новые цели… Давайте их достигнем", – написала Ева мотивирующие слова.

К слову, на радость фолловеров, Ева часто стала показывать стильные образы, которые подойдут на тот или иной случай.

45-летняя Ева Лонгория в трендовом осеннем образе восхитила стройной фигурой и бесконечными ногами45-летняя Ева Лонгория в трендовом осеннем образе восхитила стройной фигурой и бесконечными ногами

Ева стала часто показывать новые образы (фото:instagram.com/evalongoria)

Фанаты отметили красоту 45-летней Лонгории и ее как всегда молодой внешний вид. Многие не смогли сдержать слов восторга от обуви знойной красавицы, написав, что хотят себе такую же. "Горячо", "Ева, ты лучшая", "Красота", "Как ты можешь оставаться такой горячей", "Божественно красива", – пишут фанаты.

Just a bit of sunshine for you this Sunday!

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Сын Евы растет похожим на свою звездную маму (фото:instagram.com/evalongoria)

Ранее Лонгория показала новое очаровательнее видео, главным героем которого выступил маленький Санти. Ребенок играет на лужайке, внимательно разглядывая крупную бабочку.

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