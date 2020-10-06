45-річна Єва Лонгорія в трендовому осінньому образі захопила стрункою фігурою і нескінченними ногами

Актриса мотивувала мережу

Єва Лонгорія обожнює демонструвати світові свою ідеальну фігуру, а також почуття смаку. Як і багато знаменитостей, вона створила лінію взуття. І тепер періодично викладає в мережі різноманітні луки, надихаючи послідовувачів на експерименти. Цього разу спекотна матуся підібрала трендовий осінній образ, що складається із знакових речей сезону.

Актриса похвалилася стрункими ногами (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса приміряла тренч чорного кольору, який доповнила чоботи з широкими халявами на запаморочливих шпильках. Бездоганний аутфіт доповнює гладка укладка і виразний макіяж з акцентом на очі. Зірка позує на тлі міського пейзажу, закинувши ногу на ногу. "Новий тиждень... Нові цілі... Давайте їх досягнемо", – написала Єва мотивуючі слова.

До речі, на радість фоловерів, Єва часто стала показувати стильні образи, які підійдуть на той чи інший випадок.

Єва стала часто показувати нові образи (фото:instagram.com/evalongoria)

Фанати відзначили красу 45-річної Лонгорії і її, як завжди, молодий зовнішній вигляд. Багато хто не зміг стримати слів захоплення від взуття спекотної красуні, написавши, що хочуть собі таке ж. "Гаряче", "Єва, ти найкраща", "Краса", "Як ти можеш залишатися такою гарячою", "Божественно красива", – пишуть фанати.

Син Єви зростає схожим на свою зоряну маму (фото:instagram.com/evalongoria)

Раніше Лонгорія показала нове чарівнішими відео, головним героєм якого виступив маленький Санті. Дитина грає на галявині, уважно роздивляючись великого метелика.