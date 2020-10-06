ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

45-річна Єва Лонгорія в трендовому осінньому образі захопила стрункою фігурою і нескінченними ногами

Новость на русском → Вівторок 06 жовтня 2020 20:27
45-річна Єва Лонгорія в трендовому осінньому образі захопила стрункою фігурою і нескінченними ногами Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Актриса мотивувала мережу

Єва Лонгорія обожнює демонструвати світові свою ідеальну фігуру, а також почуття смаку. Як і багато знаменитостей, вона створила лінію взуття. І тепер періодично викладає в мережі різноманітні луки, надихаючи послідовувачів на експерименти. Цього разу спекотна матуся підібрала трендовий осінній образ, що складається із знакових речей сезону.

45-річна Єва Лонгорія в трендовому осінньому образі захопила стрункою фігурою і нескінченними ногами

Актриса похвалилася стрункими ногами (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса приміряла тренч чорного кольору, який доповнила чоботи з широкими халявами на запаморочливих шпильках. Бездоганний аутфіт доповнює гладка укладка і виразний макіяж з акцентом на очі. Зірка позує на тлі міського пейзажу, закинувши ногу на ногу. "Новий тиждень... Нові цілі... Давайте їх досягнемо", – написала Єва мотивуючі слова.

До речі, на радість фоловерів, Єва часто стала показувати стильні образи, які підійдуть на той чи інший випадок.

45-річна Єва Лонгорія в трендовому осінньому образі захопила стрункою фігурою і нескінченними ногами45-річна Єва Лонгорія в трендовому осінньому образі захопила стрункою фігурою і нескінченними ногами

Єва стала часто показувати нові образи (фото:instagram.com/evalongoria)

Фанати відзначили красу 45-річної Лонгорії і її, як завжди, молодий зовнішній вигляд. Багато хто не зміг стримати слів захоплення від взуття спекотної красуні, написавши, що хочуть собі таке ж. "Гаряче", "Єва, ти найкраща", "Краса", "Як ти можеш залишатися такою гарячою", "Божественно красива", – пишуть фанати.

Just a bit of sunshine for you this Sunday!

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Син Єви зростає схожим на свою зоряну маму (фото:instagram.com/evalongoria)

Раніше Лонгорія показала нове чарівнішими відео, головним героєм якого виступив маленький Санті. Дитина грає на галявині, уважно роздивляючись великого метелика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода актриса Єва Лонгорія
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Луганській області ліквідовано найбільший осередок пожежі
РБК-Українаінформаційне агентство У Луганській області ліквідовано найбільший осередок пожежі