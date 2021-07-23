46-летняя Ева Лонгория восхитила фигурой в лаконичном образе total black

Новый образ звезды "Отчаянных домохозяек" понравится тем, кто любит лаконичность и простоту.

Ева позирует в образе total black: черные брюки-скинни, а также атласная блуза с рукавами ¾ еще сильнее подчеркнули ее стройное тело. Лук разбавили золотой браслет с крупным кругом и кольцо с драгоценными камнями. Волосы звезде уложили мягкими волнами, а макияж сделали с приглушенными тенями сиреневого оттенка. Лонгория сидит, подперев рукой лицо, и просто сияет.

Ева Лонгория в нвоом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Сижу красиво", - написала она. А в ответ получила шквал похвал своей необычной внешности и всегда подтянутой фигуре.

Напомним, на днях Ева уже показала стильный образ на основе платья в бельевом стиле. А также порадовала соблазнительной фотосессией в белой рубашке на голое тело. Аутфиты актрисы этим летом стали по-настоящему жаркими!