46-летняя Ева Лонгория восхитила фигурой в лаконичном образе total black
Ева Лонгория уверенно занимает позицию иконы стиля в сети Instagram.
Новый образ звезды "Отчаянных домохозяек" понравится тем, кто любит лаконичность и простоту.
Ева позирует в образе total black: черные брюки-скинни, а также атласная блуза с рукавами ¾ еще сильнее подчеркнули ее стройное тело. Лук разбавили золотой браслет с крупным кругом и кольцо с драгоценными камнями. Волосы звезде уложили мягкими волнами, а макияж сделали с приглушенными тенями сиреневого оттенка. Лонгория сидит, подперев рукой лицо, и просто сияет.
Ева Лонгория в нвоом образе (фото: instagram.com/evalongoria)
"Сижу красиво", - написала она. А в ответ получила шквал похвал своей необычной внешности и всегда подтянутой фигуре.
Напомним, на днях Ева уже показала стильный образ на основе платья в бельевом стиле. А также порадовала соблазнительной фотосессией в белой рубашке на голое тело. Аутфиты актрисы этим летом стали по-настоящему жаркими!
Ранее мы писали, какие упражнения делает Ева Лонгория для упругих ягодиц.