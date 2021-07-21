46-летняя Ева Лонгория восхитила точеной фигурой в платье-комбинации: идеально для отпуска!

Актриса продемонстрировала в своем блоге , как удачно составить на основе таких вещей свой отпускной лук.

Аутфит Евы состоял сплошь из трендовых вещей лета. Платье-комбинацию на тонких бретельках, с кружевом и "пляжным" принтом она дополнила шлепанцами Hermès. Такая модель сегодня есть у каждой инста-модницы. Из аксессуаров актриса подобрала зеркальные очки с голубыми стеклами и крупные серьги-кольца.

Ева Лонгория обожает платья в бельевом стиле (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгория собрала волосы в пучок, а в макияже подобрала нежно-розовые оттенки. Выглядела она стильно и по-летнему непринужденно. То что нужно для отдыха!

Фанаты также не упустили из виду стройную фигуру звезды, засыпав ее пылающими эмодзи. По всей видимости, спортивные тренировки красавицы вдохновят еще немало ее поклонников на активный образ жизни. Вдохновляемся!