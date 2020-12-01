46-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в стильном домашнем наряде

Икона стиля стильная даже дома

Виктория Бекхэм, которая недавно уверяла всех, что даже дома для работы стоит надевать рубашки и брюки, с течением локдауна стала более гибкой. Икона стиля продемонстрировала в новом посте, что комфортные костюмы ей не чужды. Правда, даже трикотаж она выбирает стильный.

Новый наряд звезды (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На новых фото в своем блоге Виктория позирует в белом костюме из своей коллекции молочного оттенка: свитшот с черным логотипом и брюки свободного кроя выглядят на стройной звезде отлично. Супруга Дэвида Бекхэма добавила пару фото, на которых видно детали наряда, а также заодно в который раз показала свое лицо крупным планом.

Примечательно, что Виктория не стала ретушировать мелкие недочеты, оставив фото живыми. Для онлайн-встреч она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями, брови – карандашом, а губы – золотистым блеском. Волосы знаменитость уложила своими любимыми волнами. Выглядит многодетная мама, которой в этом году исполнилось 46, просто роскошно! За что тут же получила массу комплиментов от многочисленных подписчиков.

Ранее мы писали, что Виктория заворожила красотой на честном селфи.