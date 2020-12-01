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46-річна Вікторія Бекхем похвалилася стрункою фігурою в стильному домашньому вбранні

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 18:33
46-річна Вікторія Бекхем похвалилася стрункою фігурою в стильному домашньому вбранні Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Ікона стилю стильна навіть вдома

Вікторія Бекхем, яка нещодавно запевняла всіх, що навіть вдома для роботи варто надягати сорочки і штани, з плином локдауна стала більш гнучкою. Ікона стилю продемонструвала в новому пості, що комфортні костюми їй не чужі. Щоправда, навіть трикотаж вона вибирає стильний.

46-річна Вікторія Бекхем похвалилася стрункою фігурою в стильному домашньому вбранні46-річна Вікторія Бекхем похвалилася стрункою фігурою в стильному домашньому вбранні46-річна Вікторія Бекхем похвалилася стрункою фігурою в стильному домашньому вбранніНове вбрання зірки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На нових фото у своєму блозі Вікторія позує в білому костюмі зі своєї колекції молочного відтінку: світшот з чорним логотипом і брюки вільного крою виглядають на стрункій зірці відмінно. Дружина Девіда Бекхема додала пару фото, на яких видно деталі вбрання, а також заодно вкотре показала своє обличчя крупним планом.

Примітно, що Вікторія не стала ретушувати дрібні недоліки, залишивши фото живими. Для онлайн-зустрічей вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями, брови олівцем, а губи – золотистим блиском. Волосся знаменитість поклала своїми улюбленими хвилями. Виглядає багатодітна мама, якій в цьому році виповнилося 46, просто розкішно! За що одразу ж отримала масу компліментів від численних послідовувачів.

Раніше ми писали, що Вікторія заворожила красою на чесному селфі.

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