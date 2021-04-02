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54-летняя Сальма Хайек в цветастой блузе восхитила молодостью и красотой

Автор: Lite

Сальма Хайек стала героиней нового номера People Magazine, снявшись в фотосессии вместе со своей любимой совой. Звезда вновь порадовала своей неувядающей красотой.

Актриса поделилась снимками в своем блоге сети Instagram, вызвав бурную реакцию поклонников.

"Так взволнована быть частью самого красивого выпуска @PEOPLE с моей совой Керинг, которая полностью затмила меня. Выпуск появится в газетных киосках завтра!!!!", - поделилась актриса под снимками своей радостью.

Одета она ярко и по-весеннему: блуза с пышными рюшами и крупными цветами подчеркнула цветущую внешность самой Сальмы. Для второго образа ей нашли белое платье с розовым рисунком - также растительным. Тени и помаду звезде подбирали под наряды, так что луки получились гармоничными и стильными.

Сальма Хайек в новой съемке (фото: instagram.com/salmahayek)

Своего необычного питомца Сальма держит на плече, а в видео играет с совой, сажая себе на голову. В коротком ролике она рассказала, какие замечательные эти птицы и как ей повезло с Керинг.

Сальма Хайек с любимцем (видео: instagram.com/salmahayek)

"Королева сов", "О боже, это просто сделало мой день!", "Ты просто восхитительна", "Выглядишь так замечательно и привлекательно", "Это безумно красиво", "Ох, он такой счастливчик", "Самый милый парень", "О боже, это просто слишком мило!"…

Ранее Сальма показала свое селфи крупным планом.

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