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56-летняя Моника Беллуччи восхитила роскошным телом на горячем фото из ванной

Автор: Lite

Моника Беллуччи продолжает будоражить сеть своими откровенными фото с последней съемки для французского журнала Madame Figaro Paris.

Актриса запостила в своем блоге новое фото, где позирует полуобнаженной.

Моника Беллуччи на новом снимке сидит в ванной комнате, накинув на обнаженное тело только вязаную накидку. Фигура культовой кинокрасавицы выглядит по-прежнему роскошно: нежная линия плеч, гладкая кожа, соблазнительные очертания… Кажется, Моника скинула десяток лет. Стилисты продумали образ актрисы до мелочей, сделав ей макияж в тон накидке, а волосы завили легкими волнами и распустили по плечам.

Моника Беллуччи будоражит воображение фанатов (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Еще один кадр из кавер-стори Madame Figaro Paris" , - написала знойная звезда. В ответ она получила массу комплиментов: "Королева", "Прекрасна!", "Восхитительная", "Моя малышка", "Богиня", "Красавица", "Вау, супер, Моника", "Изящество и женственность переплетаются с красотой и нежностью очаровательной женщины", - пишут фолловеры.

Напомним, сейчас Моника Беллуччи активно занимается съемками и выступает в театре. А в личной жизни актрисы пока что нет перемен. Последним ее возлюбленным был молодой художник, с котором Моника осталась после расставания друзьями.

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