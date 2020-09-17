62-летня Шэрон Стоун в сапогах-чулках и пикантном платье повторила культовый кадр из "Основного инстинкта"

Звезда не сдается годам

Шэрон Стоун, которая весной отметила 62-летие, все так же активная и деятельна. Звезда снимается в сериалах и фильмах, занимается активной общественной деятельностью и принимает участие в фотосессиях. Порой – довольно пикантных.

Новая обложка Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Так, несколько дней назад она представила новую съемку для The Daily Telegraph. В ней актриса представила массу стильных образов, которые показали, как невероятно свежо выглядит Шэрон в свои годы. А несколько часов назад легендарная знаменитость представила в Instagram очередную фотосессию – для журнала Town&Country.

Шэрон в новой фотосессии (фото: instagram.com/sharonstone)

Среди стильных и ярких кадров, представленных здесь, особняком выделяется один – на фото Шэрон воспроизвела легендарный кадр из фильма, сделавшего ее всемирно известной – "Основной инстинкт". В нем Шэрон сидела в кресле, закинув ногу на ногу, а руки положив на подлокотники кресла. Теперь знаменитость позирует на диване, надев сапоги-чудки и соблазнительное платье из красной кожи с глубоким вырезом.

Кадр, напоминающий сцену из "Основного инстинкта" (фото: instagram.com/sharonstone)

В интервью аткриса вновь подняла тему домогательств: она откровенно рассказала о том, как ей отказали в роли, так как она не захотела сесть на колени режиссеру. Еще один вопрос, которого она коснулась – возраст. "Я думаю, вам нужно выбрать, как вы хотите стареть", – сказала она.

Ранее мы писали, что Шэрон порадовала поклонников участием в стильной съемке для португальского Vogue и GQ. Образы, а также вечно молодая внешность актрисы наделали мног шума в сети.