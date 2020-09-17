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62-річна Шерон Стоун у чоботях-панчохах і пікантні1 сукні повторила культовий кадр з "Основного інстинкту"

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 20:28
62-річна Шерон Стоун у чоботях-панчохах і пікантні1 сукні повторила культовий кадр з "Основного інстинкту" Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Ольга Турчанікова

Зірка не здається рокам

Шерон Стоун, яка навесні зазначила 62-річчя, все така ж активна і експресивна. Зірка знімається в серіалах і фільмах, займається активною громадською діяльністю і бере участь у фотосесіях. Часом – досить пікантних.

62-річна Шерон Стоун у чоботях-панчохах і пікантні1 сукні повторила культовий кадр з &quot;Основного інстинкту&quot;

Нова обкладинка Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Так, кілька днів тому вона представила нову зйомку для The Daily Telegraph. В ній актриса представила масу стильних образів, які показали, як неймовірно свіжо виглядає Шерон в свої роки. А кілька годин тому легендарна актриса представила чергову фотосесію в своему блозі для журналу Town&Country.

62-річна Шерон Стоун у чоботях-панчохах і пікантні1 сукні повторила культовий кадр з &quot;Основного інстинкту&quot;

Шерон у новій фотосесії (фото: instagram.com/sharonstone)

Серед стильних і яскравих кадрів, представлених тут, окремо виділяється один – на фото Шерон відтворила легендарний кадр з фільму, який зробив її всесвітньо відомою – "Основний інстинкт". У ньому Шерон сиділа в кріслі, закинувши ногу на ногу, а руки поклавши на підлокітники крісла. Тепер знаменитість позує на дивані, взувши чоботи-чудки і звабливу сукню з червоної шкіри з глибоким вирізом.

62-річна Шерон Стоун у чоботях-панчохах і пікантні1 сукні повторила культовий кадр з &quot;Основного інстинкту&quot;

Кадр, що нагадує сцену з "Основного інстинкту" (фото: instagram.com/sharonstone)

В інтерв'ю аткриса знову підняла тему домагань: вона відверто розповіла про те, як їй відмовили в ролі, так як вона не захотіла сісти на коліна режисерові. Ще одне питання, якого вона торкнулася – вік. "Я думаю, вам потрібно вибрати, як ви хочете старіти", – сказала вона.

Раніше ми писали, що Шерон порадувала шанувальників участю в стильній зйомці для португальського Vogue і GQ. Образи, а також вічно молода зовнішність актриси наробили багато галасу в мережі.

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