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Адель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалилась

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Пятница 08 октября 2021 17:33
Адель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалилась Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: RBC.UA

33-летняя певица Адель стала новой героиней британского Vogue. На обложке звезда появилась в завораживающем образе, а в интервью рассказала все подробности личной жизни.

Это интервью стало первым за 5 лет, где Адель наконец решилась рассказать миру правду о непростом периоде своей жизни. Она заговорила о разводе с американским бизнесменом Саймоном Конекки, новых отношениях и 8-летнем сыне.

"Когда мне было 30 лет, моя жизнь развалилась. Просто мне это больше не подходило. Я просто плыла по течению и не была счастлива. Никто из нас не сделал ничего плохого и не причинил вреда другому или что-то в этом роде. Я просто думала о том, что хочу, чтобы сын видел, как я люблю по-настоящему и как любят меня. Это действительно важно для меня. С тех пор я находилась в поисках истинного счастья", - говорит звезда.

Также Адель рассказала, что ее новый возлюбленный Рич Пол появился неожиданно и привнес в ее жизнь легкость и радость. По словам девушки, парень – единственный, кого не смущало внимание прессы. Также он забавный, умный и милый. Впрочем, певица подчеркнула, что сын для нее все же всегда будет на первом месте.

Певица снялась в стильной фотосессии, где показала роскошную фигуру. Девушка призналась, что похудение никогда не входило в ее планы. Просто она увлекалась спортом, который здорово отвлекал ее от тревожности во время развода.

Адель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалиласьАдель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалиласьАдель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалиласьАдель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалиласьАдель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалиласьАдель впервые откровенно рассказала о разводе и новом возлюбленном: моя жизнь развалиласьАдель в новой фотосессии (фото: instagram.com/adele)

Также мы собрали самые роскошные образы Зендаи с красных дорожек.

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