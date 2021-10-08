ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Адель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилося

Новость на русском →
П'ятниця 08 жовтня 2021 17:33
Адель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилося Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: RBC.UA

33-річна співачка Адель стала новою героїнею британського Vogue. На обкладинці зірка з'явилася в заворожуючому образі, а в інтерв'ю розповіла всі подробиці особистого життя.

Це інтерв'ю стало першим за 5 років, де Адель нарешті зважилася розповісти світу правду про непростий період свого життя. Вона заговорила про розлучення з американським бізнесменом Саймоном Конеккі, нові стосунки і 8-річного сина.

"Коли мені було 30 років, моє життя розвалилося. Просто мені це більше не підходило. Я просто пливла за течією і не була щаслива. Ніхто з нас не зробив нічого поганого і не заподіяв шкоди іншому або щось в цьому роді. Я просто думала про те, що хочу, щоб син бачив, як я люблю по-справжньому і як люблять мене. Це дійсно важливо для мене. З тих пір я перебувала в пошуках справжнього щастя", - говорить зірка.

Також Адель розповіла, що її новий коханий річ Пол з'явився несподівано і привніс в її життя легкість і радість. За словами дівчини, хлопець - єдиний, кого не бентежила увага преси. Також він кумедний, розумний і милий. Втім, співачка наголосила, що син для неї все ж завжди буде на першому місці.

Співачка знялася в стильній фотосесії, де показала розкішну фігуру. Дівчина зізналася, що схуднення ніколи не входило в її плани. Просто вона захоплювалася спортом, який здорово відволікав її від тривожності під час розлучення.

Адель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилосяАдель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилосяАдель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилосяАдель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилосяАдель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилосяАдель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилосяАдель у новій фотосесії (фото: instagram.com/adele)

Також ми зібрали самі розкішні образи Зендаї з червоних доріжок.

Читайте LITE в Google News
Адель Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, де і коли саме пройде Євробачення 2022: фото місця проведення
Стало відомо, де і коли саме пройде Євробачення 2022: фото місця проведення