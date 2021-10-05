Актуальные луки: стилист показала топ-8 самых стильных формул на осень
Вещей так много, что валится шкаф, но сложно придумать, как это все совместить в одном луке? Бывает такое, признайтесь?
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ-8 готовых формул образов, их можно просто скопировать или вдохновиться для собственных луков.
Судя по статистике месторасположения, температурный режим у всех абсолютно разный, у одних все еще лето не уступает, у других уже минусовая t°.
Поэтому - формулы на разную погоду (но в среднем все же рассчитаны на раннюю осень), в любом случае, их можно доработать, либо добавив к образам верхний слой в виде тренча / бомбера / пальто и т. д., либо, наоборот, убрав его.
Наряжаемся по погоде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Делаю акцент на том, что при создании образов необходимо обращать внимание на актуальный крой: свободный или полуприлегающий, создавать контрасты, используя в одном образе вещи из разных стилей, разных цветов, фактур, отдельно уделить внимание аксессуарам и украшениям - ведь именно они могут стать изюминкой и завершить ваш образ.
Топ-8 стильных формул: как одеться модно этой осенью
- Формула 1: брючный костюм + футболка + кроссовки
- Формула 2: юбка миди + объемный верх + ботильоны или челси.
- Формула 3: кожаные бермуды + сапоги + свитер + мягкая сумка
- Формула 4: мини-юбка + свитшот + рубашка + лоферы + носки
- Формула 5: джемпер + джинсы + обувь на плоском ходу
- Формула 6: кожаный пиджак + голубые джинсы + белая футболка + низкий ход
- Формула 7: кардиган + джинсы или брюки + акцентный низ
- Формула 8: платье миди + джинсовая куртка + ботильоны или кеды
Как стильно одеться этой осенью (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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