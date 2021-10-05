Актуальні луки: стиліст показала топ-8 найстильніших формул на осінь

Судячи зі статистики місця розташування, температурний режим у всіх абсолютно різний, у одних все ще літо не поступається, у інших вже мінусова t°.

Тому - формули на різну погоду (але в середньому все ж розраховані на ранню осінь), в будь-якому випадку, їх можна доопрацювати, або додавши до образів верхній шар у вигляді тренча / бомбера / пальто і т. д., або, навпаки, прибравши його.