Актуальні луки: стиліст показала топ-8 найстильніших формул на осінь
Речей так багато, що валиться шафа, але складно придумати, як це все поєднати в одному луці? Буває таке, зізнайтеся?
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала топ-8 готових формул образів, їх можна просто скопіювати або надихнутися для власних луків.
Судячи зі статистики місця розташування, температурний режим у всіх абсолютно різний, у одних все ще літо не поступається, у інших вже мінусова t°.
Тому - формули на різну погоду (але в середньому все ж розраховані на ранню осінь), в будь-якому випадку, їх можна доопрацювати, або додавши до образів верхній шар у вигляді тренча / бомбера / пальто і т. д., або, навпаки, прибравши його.
Вбираємося по погоді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Роблю акцент на тому, що при створенні образів необхідно звертати увагу на актуальний крій: вільний або напівприлеглий, створювати контрасти, використовуючи в одному образі речі з різних стилів, різних кольорів, фактур, окремо приділити увагу аксесуарам і прикрасам - адже саме вони можуть стати родзинкою і завершити ваш образ.
Топ-8 стильних формул: як одягнутися модно цієї осені
- Формула 1: брючний костюм + футболка + кросівки
- Формула 2: спідниця міді + об'ємний верх + ботильйони або челсі
- Формула 3: шкіряні бермуди + чоботи + светр + м'яка сумка
- Формула 4: міні-спідниця + світшот + сорочка + лофери + шкарпетки
- Формула 5: джемпер + джинси + взуття на плоскому ходу
- Формула 6: шкіряний піджак + блакитні джинси + біла футболка + низький хід
- Формула 7: кардиган + джинси або штани + акцентний низ
- Формула 8: сукня міді + джинсова куртка + ботильйони або кеди
Як стильно одягнутися цієї осені (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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