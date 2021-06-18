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Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы

Новина українською →
Пятница 18 июня 2021 10:07
Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Платья на горячий сезон уже ждут в шкафу, а вот сумку вы еще не купили? Правильно, сначала стоит свериться с цветовыми схемами Андре Тана.

В своем Instagram дизайнер Андре Тан показал на примерах, какие цвета сумок особенно выгодно подчеркнут цвета платьев.

Для тех, кто еще не знал, как это делать, украинский дизайнер составил несколько цветовых комбинаций. Андре советует просто выбирать любую, какая больше понравилась. И не забывать экспериментировать и добавлять больше красок в это лето!

Цветовая схема 1.

К розовому платью подойдут такие оттенки.

Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы

Цветовая схема 2

Красное платье отлично будет смотреться с такими оттенками.

Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы

Цветовая схема 3

Зеленый или "цвет бутылки", как его еще называют, "дружит" с такими оттенками.

Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы

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Цветовая схема 4

К голубому подойдут сумки следующих цветов.

Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы

Цветовая схема 5

Светло-коричневый, "телесный", прекрасно сочетается с этими оттенками.

Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы

Не бойтесь экпериментировать (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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Андре Тан
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