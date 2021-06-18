Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы
Платья на горячий сезон уже ждут в шкафу, а вот сумку вы еще не купили? Правильно, сначала стоит свериться с цветовыми схемами Андре Тана.
В своем Instagram дизайнер Андре Тан показал на примерах, какие цвета сумок особенно выгодно подчеркнут цвета платьев.
Для тех, кто еще не знал, как это делать, украинский дизайнер составил несколько цветовых комбинаций. Андре советует просто выбирать любую, какая больше понравилась. И не забывать экспериментировать и добавлять больше красок в это лето!
Цветовая схема 1.
К розовому платью подойдут такие оттенки.
Цветовая схема 2
Красное платье отлично будет смотреться с такими оттенками.
Цветовая схема 3
Зеленый или "цвет бутылки", как его еще называют, "дружит" с такими оттенками.
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Цветовая схема 4
К голубому подойдут сумки следующих цветов.
Цветовая схема 5
Светло-коричневый, "телесный", прекрасно сочетается с этими оттенками.
Не бойтесь экпериментировать (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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