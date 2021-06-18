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Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

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П'ятниця 18 червня 2021 10:07
Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сукні на гарячий сезон вже чекають в шафі, а ось сумку ви ще не купили? Правильно, спочатку варто звіритися з колірними схемами.

У своєму Instagram дизайнер Андре Тан показав на прикладах, які кольори сумок особливо вигідно підкреслять кольори суконь.

Для тих, хто ще не знав, як це робити, український дизайнер склав кілька колірних комбінацій. Андре радить просто вибирати будь-яку, яка більше сподобалася. І не забувати експериментувати і додавати більше фарб в це літо!

Колірна схема 1.

До рожевої сукні підійдуть такі відтінки.

Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

Колірна схема 2

Червона сукня відмінно буде виглядати з такими відтінками.

Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

Колірна схема 3

Зелений або "колір пляшки", як його ще називають, "дружить" з такими відтінками.

Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

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Колірна схема 4

До блакитного підійдуть сумки наступних кольорів.

Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

Колірна схема 5

Світло-коричневий, "тілесний", прекрасно поєднується з цими відтінками.

Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

Не бійтеся експериментувати (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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