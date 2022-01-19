От бабушкиного дома до вершины модного олимпа: как складывался путь легенды Vogue Андре Леона Телли

Андре Леон Телли родился в семье, далекой от глянца и гламура: его папа был таксистом, дедушка занимался сельским хозяйством, а бабушка работала уборщицей. При этом женщина обладала отличным вкусом и чувством прекрасного, которые старалась развить и у внука.

Андре Леон Телли покинул мир на 74-м году жизни (фото: instagram.com/andreltalley)

Именно она привила мальчику любовь к моде, как вспоминал в своих мемуарах Андре. А также подарила первую дизайнерскую (правда, фейковую) вещь – пижаму Christian Dior, которую он хранил долгие годы. Когда в 9 лет он нашел в библиотеке экземпляр Vogue, он был просто очарован. А позже признал – это был знак свыше.

"Vogue помогал сбежать мне от реальности, заставил меня думать о стиле, культуре, поэзии, музыке, красоте", – вспоминал после Телли.

После обучения в средней школе он отправился изучать французскую литературу в Центральном университете Северной Каролины. А также получил степень магистра искусств по французской литературе в Университете Брауна. И даже всерьез намеревался стать преподавателем, но все же страсть к журналистике победила.

Андре Леон Телли сделал массу знаковых шагов в моде (фото: instagram.com/andreltalley)

Свой путь он начал с журнала Interview Энди Уорхола, где ему платили 50 долларов в неделю. "В первый день работы Андре появился в рубашке цвета хаки, бермудах, гольфах и пробковом шлеме Abercrombie & Fitch, – вспоминает редактор журнала Interview Боб Коласелло. – Я очень тесно работал с Энди: днем приходил на работу к половине первого, а ночью мы отправлялись в "Студию 54“: это были 70-е, времена диско, и жить в Нью-Йорке было так здорово!".

После были Women’s Wear Daily, W, The New York Times и другие издания. В 1980-м он попал в американский Vogue, где закрепился надолго.

В культовом издании Андре Леон сначала отвечал за ленту новостей моды, а затем получил должность креативного директора и стал правой рукой Анны Винтур. Здесь он реализовал еще одно чувство, привитое бабушкой – справедливости. По словам Телли, испытав на себе все тягости расовой дискриминации, женщина долгое время запрещала белым людям входить в их дом.

Ярый борец против расовой дискриминации, Телли стремился помочь темнокожим моделям попасть на страницы глянца. Благодаря ему многие дизайнеры, в том числе Карл Лагерфельд и Ральф Лорен, стали приглашать их к показам.

Андре Леон Телли способствовал работе в моде темнокожих моделей (фото: instagram.com/andreltalley)

В 1995-м году Телли переехал в Париж, где начал работать в W Magazine, но сотрудничать с Vogue не переставал. В 1998 году он вернулся, получив должность Editor-at-Large и оставался на ней вплоть до своего ухода из журнала в 2013-м.

Vogue – страсть всей жизни Андре (фото: instagram.com/andreltalley)

В этом году он возглавил российскую версию Numеro, где проработал год. Свои таланты Андре Леон применял и в других отраслях сферы. К примеру, устроил собственное радио-шоу на спутниковой станции Radio Andy, посвященное моде и поп-культуре. Выступал в качестве судьи на шоу "Топ-модель по-американски" и был фешн-консультантом.

Одной из самых известных его клиенток стала Мишель Обама. Именно Телли познакомил ее с дизайнером Джейсоном Ву, который впоследствии создал большинство образов первой леди, включая инаугурационный.

Андре Леон Телли (фото: instagram.com/andreltalley)

Память об Андре увековечена в документальном фильме "Евангелие от Андре", который вышел в 2018-м году. А в мае 2020-го журналист выпустил в свет свои мемуары "Шифоновые тренчи", где описал свой путь от бабушкиного дома до вершины модного олимпа.