Від бабусиного будинку до вершини модного олімпу: як складався шлях легенди Vogue Андре Леона Теллі

Андре Леон Теллі народився в сім'ї, далекій від глянцю і гламуру: його тато був таксистом, дідусь займався сільським господарством, а бабуся працювала прибиральницею. При цьому жінка володіла відмінним смаком і почуттям прекрасного, які намагалася розвинути й у онука.

Андре Леон Теллі покинув світ на 74-му році життя (фото: instagram.com/andreltalley)

Саме вона прищепила хлопчикові любов до моди, як згадував у своїх мемуарах Андре. А також подарувала першу дизайнерську (правда, фейкову) річ – піжаму Christian Dior, яку він зберігав довгі роки. Коли в 9 років він знайшов в бібліотеці екземпляр Vogue, він був просто зачарований. А пізніше визнав – це був знак згори.

"Vogue допомагав втекти мені від реальності, змусив мене думати про стиль, культуру, поезію, музику, красу", – згадував після Теллі.

Після навчання в середній школі він відправився вивчати французьку літературу в Центральному університеті Північної Кароліни. А також отримав ступінь магістра мистецтв з французької літератури в Університеті Брауна. І навіть всерйоз мав намір стати викладачем, але все ж пристрасть до журналістики перемогла.

Андре Леон Теллі зробив масу знакових кроків у моді (фото: instagram.com/andreltalley)

Свій шлях він почав з журналу Interview Енді Уорхола, де йому платили 50 доларів на тиждень. "У перший день роботи Андре з'явився в сорочці кольору хакі, бермудах, гольфах і корковому шоломі Abercrombie & Fitch, – згадує редактор журналу Interview Боб Коласелло. – Я дуже тісно працював з Енді: вдень приходив на роботу до половини першого, а вночі ми відправлялися в "студію 54": це були 70-ті, часи диско, і жити в Нью-Йорку було так здорово!".

Після були Women's Wear Daily, W, the New York Times та інші видання. У 1980-му він потрапив в американський Vogue, де закріпився надовго.

У культовому виданні Андре Леон спочатку відповідав за стрічку новин моди, а потім отримав посаду креативного директора і став правою рукою Анни Вінтур. Тут він реалізував ще одне почуття, прищеплене бабусею – справедливості. За словами Теллі, випробувавши на собі всі тягарі расової дискримінації, жінка довгий час забороняла білим людям входити в їх будинок.

Затятий борець проти расової дискримінації, Теллі прагнув допомогти темношкірим моделям потрапити на сторінки глянцю. Завдяки йому багато дизайнерів, в тому числі Карл Лагерфельд і Ральф Лорен, стали запрошувати їх до показів.

Андре Леон Теллі сприяв роботі в моді темношкірих моделей (фото: instagram.com/andreltalley)

У 1995-му році Теллі переїхав до Парижа, де почав працювати в W Magazine, але співпрацювати з Vogue не переставав. У 1998 році він повернувся, отримавши посаду Editor-at-Large і залишався на ній аж до свого відходу з журналу в 2013-му.

Vogue – пристрасть всього життя Андре (фото: instagram.com/andreltalley)

Цього року він очолив російську версію Numеro, де пропрацював рік. Свої таланти Андре Леон застосовував і в інших галузях сфери. Наприклад, влаштував власне радіо – шоу на супутниковій станції Radio Andy, присвячене моді і поп-культурі. Виступав в якості судді на шоу "Топ-модель по-американськи" і був фешн-консультантом.

Однією з найбільш відомих його клієнток стала Мішель Обама. Саме Теллі познайомив її з дизайнером Джейсоном Ву, який згодом створив більшість образів першої леді, включаючи інавгураційний.

Андре Леон Теллі (фото: instagram.com/andreltalley)

Пам'ять про Андрія увічнена в документальному фільмі "Євангеліє від Андре", який вийшов в 2018-му році. А в травні 2020-го журналіст випустив у світ свої мемуари "Шифонові тренчі", де описав свій шлях від бабусиної хати до вершини модного олімпу.