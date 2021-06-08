Барбара Палвин показала точеную фигуру в самом модном топе лета 2021

Главная деталь образа, который Палвин выложила в своем блоге , - ультрамодный топ, который этим летом стоит приобрести всем модницам.

Барбара Палвин поделилась с поклонниками одним их последних отпускных снимков из Тулума, куда она отправилась вместе со своим парнем Диланом Спроусом. Она сидит за столиком со стаканом сока в руке и улыбается в камеру счастливой улыбкой.

В ресторан супермодель отправилась в светлых брюках, а также черном ассиметричном топе с одним рукавом. Он сделал точеную фигуру Барбары просто совершенной, подчеркнув железный пресс некогда пышнотелой красавицы.

Барбара Палвин в Тулуме (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Прическу Палвин сделала достаточно простую, уложив волосы пляжными волнами, а мейк-ап постаралась выполнить с минимумом средств. Как известно, в отпуске яркий макияж ни к чему. Немного туши, легкая основа, румяна и нейтральная помада - образ на выход готов.

"Обратно в Лос-Анджелес Прекрасно провела время в Тулуме, спасибо @nesttulum @lavalisehotels @encantadatulum. Увидимся в следующий раз", - написала Барбара под постом. а в ответ услышала массу приятных слов в свой адрес.