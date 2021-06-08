Барбара Палвін показала витончену фігуру в наймоднішому топі літа 2021

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших у світі моделей і "ангел" Victoria's Secret - показала новий спокусливий лук .

Головна деталь образу, який Палвін виклала у своєму блозі , - ультрамодний топ, який цього літа варто придбати всім модницям.

Барбара Палвін поділилася з шанувальниками одним їх останніх відпускних знімків з Тулума, куди вона вирушила разом зі своїм хлопцем Діланом Спроусом. Вона сидить за столиком зі склянкою соку в руці і посміхається в камеру щасливою посмішкою.

У ресторан супермодель вирушила в світлих брюках, а також чорному асиметричному топі з одним рукавом. Він зробив точену фігуру Барбари просто досконалою, підкресливши залізний прес колись пишнотілої красуні.

Барбара Палвін в Тулумі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Зачіску Палвін зробила досить просту, уклавши волосся пляжними хвилями, а мейк-ап постаралася виконати з мінімумом засобів. Як відомо, у відпустці яскравий макіяж ні до чого. Трохи туші, легка основа, рум'яна і нейтральна помада - образ на вихід готовий.

"Назад в Лос-Анджелес Прекрасно провела час в Тулумі, спасибі @nesttulum @lavalisehotels @encantadatulum. Побачимося наступного разу", - написала Барбара під постом. А у відповідь почула масу приємних слів на свою адресу.