Белый не полнит: Эшли Грэм демонстрирует модный летний образ в светлых тонах

Эшли Грэм привыкла всех удивлять своими обнаженными фото . Но порой девушка составляет продуманные до мелочей луки на выход, которые собирают не меньше лайков и комментариев.

Эшли Грэм предстала в классике, которая летом особенно актуальна – белой рубашке, под нее горячая мамочка надела черный топ. Дополнили лук белые брюки из тонкой ткани, а также массивные золотые серьги. К слову, Эшли заправила рубашку в брюки, показав еще один стильный способ ее носить.

Образ отлично подчеркнул аппетитные формы модели, при этом зрительно не добавив Эшли лишних килограммов. Так что Грэм своим примером опровергла тот факт, что пышнотелые красавицы должны отдавать предпочтение черному, который, как известно, стройнит.

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

В комментариях поднялся настоящий ажиотаж. Фолловеры 33-летней модели называю ее иконой стиля и просто самой красивой на планете. Также многие попросили дать рекомендации вещей, которые надеты на Грэм. И призвали ее чаще делиться вдохновляющими луками. Что ж, Эшли правда умеет их составлять!