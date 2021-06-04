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Білий не повнить: Ешлі Грем демонструє модний літній образ у світлих тонах

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США, П'ятниця 04 червня 2021 22:28
Білий не повнить: Ешлі Грем демонструє модний літній образ у світлих тонах Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем звикла всіх дивувати своїми оголеними фото. Але часом дівчина складає продумані до дрібниць луки на вихід, які збирають не менше лайків і коментарів.

Новий пост пишнотіла красуня присвятила стильному образу в білому відтінку.

Ешлі Грем постала в класиці, яка влітку особливо актуальна - білій сорочці, під неї гаряча матуся одягла чорний топ. Доповнили лук білі штани з тонкої тканини, а також масивні золоті сережки. До слова, Ешлі заправила сорочку в штани, показавши ще один стильний спосіб її носити.

Образ відмінно підкреслив апетитні форми моделі, при цьому візуально не додавши Ешлі зайвих кілограмів. Так що Грем своїм прикладом спростувала той факт, що пишнотілі красуні повинні віддавати перевагу чорному, який, як відомо, робить зорово стрункішою.

Білий не повнить: Ешлі Грем демонструє модний літній образ у світлих тонахБілий не повнить: Ешлі Грем демонструє модний літній образ у світлих тонахЕшлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

В коментарях піднявся справжній ажіотаж. Фолловери 33-річної моделі називаю її іконою стилю і просто найкрасивішою на планеті. Також багато хто попросив дати рекомендації щодо речей, які одягнула Грем. І закликали її частіше ділитися надихаючими луками. Що ж, Ешлі правда вміє їх складати!

Раніше ми писали, що модель показала лаконічний образ для виходу в світ.

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