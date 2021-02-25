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Беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблуках

Новина українською → Нью-Йорк, Четверг 25 февраля 2021 21:34
Беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблуках Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/hungvanngo)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности, уже совсем скоро обещая порадовать любимого мужа рождением первенца. Но это не мешает горячей модели, которая обожает откровенные наряды, демонстрировать себя во всей красе.

На днях девушка отправилась на ночную прогулку с возлюбленным, надев весьма откровенный наряд. Фото Ратаковски выложила в свой блог на радость многочисленных фолловеров.

Эмили позирует в откровенном черном комбинезоне, сшитом из полупрозрачной ткани. Под одеждой хорошо просматривалось нижнее белье, а также животик модели, который она заботливо придерживает рукой. Дополнили образ босоножки на каблуках, небольшая объемная сумочка от Versace, а также лаконичные аксессуары. Последний штрих - вечерний макияж и изысканная укладка с шелковистыми прядями.

Беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблукахБеременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблукахЭмили в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

"Идеал", "Малышка мама!", "Ты огонь", "Вау", "Детка, ты космос", "Очень будоражит", - не могут остановиться фанаты модели и бизнесвумен. "Эмили, ты сияешь!!! И люблю сумку La Medusa!!", - оставила свой комментарий и Донателла Версаче.

Ранее мы писали, в каком наряде отправилась Эмили на вечеринку по случаю рождения ребенка.

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