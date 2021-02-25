Вагітна Емілі Ратаковскі вирушила на нічну прогулянку в прозорому комбінезоні і на підборах

Емілі Ратаковскі знаходиться на останніх місяцях вагітності, вже зовсім скоро обіцяючи порадувати коханого чоловіка народженням первістка. Але це не заважає гарячій моделі, яка обожнює відверті вбрання, демонструвати себе у всій красі.

Днями дівчина вирушила на нічну прогулянку з коханим, одяшнувши досить відверте вбрання. Фото Ратаковскі виклала у свій блог на радість численним фоловерам.

Емілі позує у відвертому чорному комбінезоні, зшитому з напівпрозорої тканини. Під одягом добре проглядалася нижня білизна, а також животик моделі, який вона дбайливо притримує рукою. Доповнили образ босоніжки на підборах, невелика об'ємна сумочка від Versace, а також лаконічні аксесуари. Останній штрих - вечірній макіяж і вишукана укладка з шовковими пасмами.

Емілі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

"Ідеал", "Маленька мама!", "Ти вогонь", "Вау", "Дитинко, ти космос", "Дуже турбує", - не можуть зупинитися фанати моделі і бізнесвумен. "Емілі, ти сяєш!!! І люблю сумку La Medusa!!", - залишила свій коментар і Донателла Версаче.