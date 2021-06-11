ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беременная Влада Седан восхитила стройными ножками на солнечных фото

Новина українською →
Амстердам , Пятница 11 июня 2021 14:58
Беременная Влада Седан восхитила стройными ножками на солнечных фото Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Lite

Влада Седан поделилась новыми фото с Амстердама, где 13 июня состоится турнир чемпионата Европы по футболу. Для прогулки 25-летняя жена Александра Зинченко подобрала новый стильный образ.

Девушка уже успела поделиться массой ярких фото.

Влада позирует в своем блоге в стильном наряде жизнерадостного оттенка. Легкое платье в горизонтальную полосу и белый жакет блогер и телеведущая дополнила белыми кедами. Из аксессуаров она подобрала крошечную сумочку Jacquemus в тон платью, а также солнцезащитные очки.

Беременная Влада Седан восхитила стройными ножками на солнечных фотоБеременная Влада Седан восхитила стройными ножками на солнечных фото

Беременная Влада Седан восхитила стройными ножками на солнечных фото

Влада Седан в Нидерландах (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Влада сделала несколько живописных снимком на фоне канала, стоя с самым популярным транспортом города - велосипедом. Выглядит будущая мамочка счастливой и сияющей. В качестве подписи она ограничилась несколькими эмодзи, которые лучше всего выразили ее радостное настроение.

А фанаты, которых на странице Влады больше 400 000, засыпали ее искренними комплиментами. "Красавица", "Такая красотка", "Огонь", "Вау", - пишут фолловеры. Всего за час они уже успели поставить более 120 комментариев.

Ранее мы писали о новом образе еще одной беременной звезды - Эмили Ратаковски.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Мода Александр Зинченко спорт беременность Футбол
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Грозы и дожди начнут отступать: синоптики назвали дату
Грозы и дожди начнут отступать: синоптики назвали дату