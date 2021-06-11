Вагітна Влада захопила стрункими ніжками на сонячних фото

Влада Седан поділилася новими фото з Амстердама, де 13 червня відбудеться турнір чемпіонату Європи з футболу . Для прогулянки 25-річна дружина Олександра Зінченка підібрала новий стильний образ.

Влада позує у своєму блозі в стильному вбранні життєрадісного відтінку. Легке плаття в горизонтальну смугу і білий жакет блогер і телеведуча доповнила білими кедами. З аксесуарів вона підібрала крихітну сумочку Jacquemus в тон сукні, а також сонцезахисні окуляри.

Влада Седан в Нідерландах (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Влада зробила кілька мальовничих знімком на тлі каналу, стоячи з найпопулярнішим транспортом міста - велосипедом. Виглядає майбутня матуся щасливою і сяючою. В якості підпису вона обмежилася кількома емодзі, які найкраще висловили її радісний настрій.

А фанати, яких на сторінці влади більше 400 000, засипали її щирими компліментами. "Красуня", "Така красуня", "Вогонь", "Вау", - пишуть фоловери. Всього за годину вони вже встигли поставити понад 120 коментарів.