Беременная Влада Седан восхитила стройными ножками на солнечных фото

Влада позирует в своем блоге в стильном наряде жизнерадостного оттенка. Легкое платье в горизонтальную полосу и белый жакет блогер и телеведущая дополнила белыми кедами. Из аксессуаров она подобрала крошечную сумочку Jacquemus в тон платью, а также солнцезащитные очки.

Влада Седан в Нидерландах (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Влада сделала несколько живописных снимком на фоне канала, стоя с самым популярным транспортом города - велосипедом. Выглядит будущая мамочка счастливой и сияющей. В качестве подписи она ограничилась несколькими эмодзи, которые лучше всего выразили ее радостное настроение.

А фанаты, которых на странице Влады больше 400 000, засыпали ее искренними комплиментами. "Красавица", "Такая красотка", "Огонь", "Вау", - пишут фолловеры. Всего за час они уже успели поставить более 120 комментариев.