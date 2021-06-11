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Беременная Влада Седан восхитила стройными ножками на солнечных фото

Автор: Lite

Влада Седан поделилась новыми фото с Амстердама, где 13 июня состоится турнир чемпионата Европы по футболу. Для прогулки 25-летняя жена Александра Зинченко подобрала новый стильный образ.

Девушка уже успела поделиться массой ярких фото.

Влада позирует в своем блоге в стильном наряде жизнерадостного оттенка. Легкое платье в горизонтальную полосу и белый жакет блогер и телеведущая дополнила белыми кедами. Из аксессуаров она подобрала крошечную сумочку Jacquemus в тон платью, а также солнцезащитные очки.

Влада Седан в Нидерландах (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Влада сделала несколько живописных снимком на фоне канала, стоя с самым популярным транспортом города - велосипедом. Выглядит будущая мамочка счастливой и сияющей. В качестве подписи она ограничилась несколькими эмодзи, которые лучше всего выразили ее радостное настроение.

А фанаты, которых на странице Влады больше 400 000, засыпали ее искренними комплиментами. "Красавица", "Такая красотка", "Огонь", "Вау", - пишут фолловеры. Всего за час они уже успели поставить более 120 комментариев.

Ранее мы писали о новом образе еще одной беременной звезды - Эмили Ратаковски.

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