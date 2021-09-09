Береты, бини и шляпы: стилист показала модные головные уборы на осень

Осенне-зимний сезон зачастую бывает ненастным, поэтому от правильного выбора головного убора зависит наше настроение и здоровье. Чтобы выбрать идеальный головной убор, необходимо знать, какие модели сейчас набирают обороты и будут в тренде осенью 2021.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram , что будет в моде этой осенью и каким головным уборам стоит отдать предпочтение.

Модные головные уборы осени 2021:

Береты - придадут романтики в ваш образ, круто смотрятся вязанные плотные, шерстяные тканевые и кожаные, лаконичные модели, без лишних драпировок и декора.



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Шляпы - в классическом исполнении с широкими полями, канотье, федоры из фетра. Высота шляпы, ширина полей подбирайте под свой рост, форму головы и тд.



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Панамы - все больше людей встречаю в панамах, причём из разных тканей, высокие, с узкими и широкими полями. В винтажном стиле с опущенными полями.



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Бейсболки - мне нравятся всё больше и больше, особенно когда лень делать укладку, натянула и пошла, мега удобно, но, опять же, должно вписываться в ваш образ. Берите лаконичные, без декоров в виде лого, страз, камней и тд. Чем лаконичнее, тем дольше можно носить и ко всему подойдут.





Платки, тюрбаны, косынки. Причем последние можно завязывать как у Алёнушки, так и бандану. Из разных тканей, из плащовки, из эко кожи и тд.





Шапки-бини, с отворотом тонкие или крупной вязки на глубокую осень, не в обтяжку, а слегка свободные, избегайте извилистых узоров, и тд.



Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)⠀

Важно!!! Выбирайте модели без лишних страз, декоров, и т. д. Шляпы в стиле а-ля тетенька/бабушка.