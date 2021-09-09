Берети, біні і капелюхи: стиліст показала модні головні убори на осінь

Осінньо-зимовий сезон часто буває непогожим, тому від правильного вибору головного убору залежить наш настрій і здоров'я. Щоб вибрати ідеальний головний убір, необхідно знати, які моделі зараз набирають обертів і будуть в тренді восени 2021.

Стиліст Анна Мишаївна розповіла в Instagram , що буде в моді цієї осені і яким головним уборам варто віддати перевагу.

Модні головні убори осені 2021:

Берети - додадуть романтики в ваш образ, круто виглядають в'язані щільні, вовняні тканинні і шкіряні, лаконічні моделі, без зайвих драпіровок і декору.



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Капелюхи - у класичному виконанні з широкими полями, канотьє, Федори з фетру. Висоту капелюха, ширину полів підбирайте під свій зріст, форму голови і тд.



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Панама - все більше людей зустрічаю в панамах, причому з різних тканин, високі, з вузькими і широкими полями. У вінтажному стилі з опущеними полями.



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Бейсболки - мені подобаються все більше і більше, особливо коли лінь робити укладку, натягнула і пішла, мега зручно, але, знову ж таки, має вписуватися в ваш образ. Беріть лаконічні, без декорів у вигляді лого, страз, каменів і тд. Чим лаконічніше, тим довше можна носити і до всього підійдуть.





Хустки, тюрбани, косинки. Причому останні можна зав'язувати як у Оленки, так і як бандану. З різних тканин, з плащовки, з еко шкіри і тд.





Шапки-біні, з відворотом тонкі або грубої в'язки на глибоку осінь, не в обтяжку, а злегка вільні, уникайте звивистих візерунків, і тд.



Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)⠀

Важливо!!! Вибирайте моделі без зайвих страз, декорів, і т.д. Капелюхи в стилі а-ля тітонька/бабуся.