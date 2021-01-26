Бесподобна: 46-летняя Пенелопа Крус блеснула идеальной фигурой в роскошном платье

В Париже стартовала Неделя высокой моды, где свои кутюрные коллекции демонстрируют лучшие в мире дома. Как всегда, одним из самых ожидаемых стало шоу Chanel, которое состоялось сегодня, 26-го января. Накануне показа легендарный дом представил серию фотографий с посланницами бренда, среди которых Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр, а также Пенелопа Крус. Автором съемки, которую можно увидеть на сайте Chanel и частично - на Instagram-странице бренда, стал Антон Корбейн.

Пенелопа Крус в съемке для бренда (фото: instagram.com/chanelofficial)

Пенелопу Крус он запечатлел в одном из образов из новой коллекции, что сделал ее просто очаровательной. Актриса позирует в черном платье с оголенными плечами, с цветущей веткой в руках. Волосы звезды, которые с некоторых пор окрашены в модный сегодня приглушенный блонд, распущены по плечам. Макияж Пенелопе сделали ее фирменный - с густо подведенными глазами, что делает взгляд еще более глубоким и жгучим.

"Семейные портреты перед показом - посол Дома Пенелопа Крус в образе CHANEL Haute Couture. Часть серии фотографий, сделанных Антоном Корбайном в салонах высокой моды на улице Камбон, 31 в Париже", - написали на странице бренда.

Фото вызвало настоящий ажиотаж в рядах поклонников как бренда, так и самой актрисы. "Бесподобна", "Невероятная", "Богиня", - пишут пользователи сети, восхищаясь по-прежнему стройной фигурой 46-летней знаменитости и ее цветущим внешним видом.

Ранее Пенелопа снялась в стильной фотосессии для глянцевого издания.