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Незрівнянна: 46-річна Пенелопа Крус блиснула ідеальною фігурою в розкішній сукні

Новость на русском → Париж, Вівторок 26 січня 2021 18:17
Незрівнянна: 46-річна Пенелопа Крус блиснула ідеальною фігурою в розкішній сукні Пенелопа Крус (фото: instagram.com/chanelofficial)
Автор: Lite

У Парижі стартував Тиждень високої моди, де свої кутюрні колекції демонструють найкращі у світі будинки. Як завжди, одним з найбільш очікуваних стало шоу Chanel, яке відбулося сьогодні, 26-го січня. Напередодні показу легендарний будинок представив серію фотографій з посланницями бренду, серед яких Ванесса Параді, Лілі-Роуз Депп, Маріон Котійяр, а також Пенелопа Крус. Автором зйомки, яку можна побачити на сайті Chanel і частково - на Instagram-сторінці бренду, став Антон Корбейн.

Незрівнянна: 46-річна Пенелопа Крус блиснула ідеальною фігурою в розкішній сукніПенелопа Крус у зйомці для бренду (фото: instagram.com/chanelofficial)

Пенелопу Крус він зобразив в одному з образів з нової колекції, що зробив її просто чарівною. Актриса позує в чорній сукні з оголеними плечима, з квітучою гілкою в руках. Волосся зірки, які з деяких пір пофарбоване в модний сьогодні приглушений блонд, розпущене по плечах. Макіяж Пенелопі зробили її фірмовий - з густо підведеними очима, що робить погляд ще більш глибоким і пекучим.

"Сімейні портрети перед показом - посол Будинку Пенелопа Крус в образі CHANEL Haute Couture. Частина серії фотографій, зроблених Антоном Корбайном в салонах високої моди на вулиці Камбон, 31 в Парижі", - написали на сторінці бренду.

Фото викликало справжній ажіотаж серед шанувальників як бренду, так і самої актриси. "Незрівнянна", "Неймовірна", "Богиня", - пишуть користувачі мережі, захоплюючись як і раніше стрункою фігурою 46-річної знаменитості і її квітучим зовнішнім виглядом.

Раніше Пенелопа знялася в стильній фотосесії для глянцевого видання.

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