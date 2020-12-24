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Беспроигрышное сочетание: Джамала показала, как носить самую модную рубашку сезона

Новина українською → Четверг 24 декабря 2020 17:35
Беспроигрышное сочетание: Джамала показала, как носить самую модную рубашку сезона Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольга Турчаникова

Джамала любит демонстрировать не только свой талант, а и чувство вкуса. Лучшее тому подтверждение - ее последнее фото. Певица примерила образ уютный и стильный - то, что надо для зимних дней. Его составили бежевого оттенка кофта и широкие голубые джинсы с высокой посадкой. А главной изюминкой лука стала клетчатая рубашка-оверсайз. Эта вещь уже много лет является главным мастхэвом холодного сезона и давно поселилась в гардеробах всех модных инфлюенсеров.

Джамала дополнила аутфит ярким макияжем с голубыми тенями, стрелками и тщательно прокрашенными ресницами. А волосы подкрутила, уложив их объемными структурированными локонами. Получилось ярко и необычно!

Беспроигрышное сочетание: Джамала показала, как носить самую модную рубашку сезонаБеспроигрышное сочетание: Джамала показала, как носить самую модную рубашку сезонаБеспроигрышное сочетание: Джамала показала, как носить самую модную рубашку сезонаБеспроигрышное сочетание: Джамала показала, как носить самую модную рубашку сезонаДжамала и Женя Галич (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Сейчас встречи с коллегами-музыкантами очень ценны. Год назад даже никто подумать не мог, что мы будем скучать по концертами, общением, нам будет недоставать встреч. Старый 2020, завершается твое время! Надеемся на лучшее", - написала звезда.

Ранее Джамала поздравила своего сына с первой большой датой, чем растрогала своих фанатов до слез.

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