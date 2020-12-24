Безпрограшне поєднання: Джамала показала, як носити наймоднішу сорочку сезону

Джамала любить демонструвати не тільки свій талант, а і відчуття смаку. Краще тому підтвердження - її останнє фото. Співачка приміряла образ затишний і стильний - те, що треба для зимових днів. Його склали бежевого відтінку кофта і широкі блакитні джинси з високою посадкою. А головною родзинкою лука стала картата сорочка-оверсайз. Ця річ вже багато років є головним мастхэвом холодного сезону і давно оселилася в гардеробах всіх модниць.

Джамала доповнила аутфіт яскравим макіяжем з блакитними тінями, стрілками і ретельно прокрашеними віями. А волосся підкрутила, уклавши їх об'ємними структурованими локонами. Вийшло яскраво і незвично!

Джамала та Женя Галич (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Зараз зустрічі з колегами-музикантами дуже цінні. Рік тому ніхто навіть подумати не міг, що ми будемо сумувати за концертами, спілкуванням, нам буде бракувати зустрічей. Старий 2020, завершується твій час! Сподіваємося на краще", - написала зірка.

Раніше Джамала привітала свого сина з першою великою датою, чим зворушила своїх фанатів до сліз.