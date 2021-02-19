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Бежевый джемпер и трендовое колье: Наталья Водянова показала стильный образ на каждый день

Новина українською → Париж, Пятница 19 февраля 2021 17:32
Бежевый джемпер и трендовое колье: Наталья Водянова показала стильный образ на каждый день Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова обожает даже дома выглядеть стильно. Поэтому модель и филантроп тщательно продумывает образы, дополняя их модными деталями.

Новый из них появился на странице Натальи в сети Instagram пару часов назад.

Наталья надела светло-бежевого оттенка джемпер с рукавами-фонариками и прямоугольным вырезом, а также черные классические брюки. Изюминка аутфита - в модном колье в виде золотой цепочки с массивными подвесками. Одна из них - ярко-синего цвета - помогла удачно выделить оттенок глаз модели, сделав их якро-голубыми.

Свою роль сыграли и коричневые тени, которые способны усилить этот эффект. В макияже Наталья также использовала нейтральный розовый блеск и коричневый карандаш для бровей. Последний штрих - укладка с лаконичными натуральными волнами.

Бежевый джемпер и трендовое колье: Наталья Водянова показала стильный образ на каждый деньНаталья Водянова в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Смотрелась Водянова гармоничто и стильно. Берем образ жены одного из директоров модной империи LVMH на заметку!

К слову, Наталья не раз рассказывала, что Антуан Арно во всем помогает ей, порой даже не по дому. В прошлом году модель рассказала всему миру, что именно любимый мужчина выносит в их семье мусор.

Ранее мы писали, что Наталья Водянова и Антуан Арно показали свое общее хобби.

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