Бежевый джемпер и трендовое колье: Наталья Водянова показала стильный образ на каждый день

Новый из них появился на странице Натальи в сети Instagram пару часов назад.

Наталья надела светло-бежевого оттенка джемпер с рукавами-фонариками и прямоугольным вырезом, а также черные классические брюки. Изюминка аутфита - в модном колье в виде золотой цепочки с массивными подвесками. Одна из них - ярко-синего цвета - помогла удачно выделить оттенок глаз модели, сделав их якро-голубыми.

Свою роль сыграли и коричневые тени, которые способны усилить этот эффект. В макияже Наталья также использовала нейтральный розовый блеск и коричневый карандаш для бровей. Последний штрих - укладка с лаконичными натуральными волнами.

Наталья Водянова в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Смотрелась Водянова гармоничто и стильно. Берем образ жены одного из директоров модной империи LVMH на заметку!

К слову, Наталья не раз рассказывала, что Антуан Арно во всем помогает ей, порой даже не по дому. В прошлом году модель рассказала всему миру, что именно любимый мужчина выносит в их семье мусор.