Бежевий джемпер і трендові кольє: Наталя Водянова показала стильний образ на кожен день

Наталя Водянова обожнює навіть вдома виглядати стильно. Тому модель і філантроп ретельно продумує образи, доповнюючи їх модними деталями.

Новий з них з'явився на сторінці Наталії в мережі Instagram пару годин тому.

Наталія одягла світло-бежевого відтінку джемпер з рукавами-ліхтариками і прямокутним вирізом, а також чорні класичні брюки. Родзинка аутфіта - в модному кольє у вигляді золотого ланцюжка з масивними підвісками. Одна з них - яскраво-синього кольору - допомогла вдало виділити відтінок очей моделі, зробивши їх якро-блакитними.

Свою роль зіграли і коричневі тіні, які здатні підсилити цей ефект. В макіяжі Наталія також використовувала нейтральний рожевий блиск і коричневий олівець для брів. Останній штрих - укладка з лаконічними натуральними хвилями.

Наталя Водянова в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Виглядала Водянова гармоничто і стильно. Беремо образ дружини одного з директорів модної імперії LVMH до уваги!

До речі, Наталя не раз розповідала, що Антуан Арно у всьому допомагає їй, часом навіть не по дому. В минулому році модель розповіла всьому світу, що саме коханий чоловік виносить в їх родині сміття.