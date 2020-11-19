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Безупречна: Джиджи Хадид похвасталась стройной фигурой в трендовом наряде зимы

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 18:31
Безупречна: Джиджи Хадид похвасталась стройной фигурой в трендовом наряде зимы Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Молодая мама уже в форме!

Джиджи Хадид представила очередную съемку для рекламной кампании Alexander Wang, примерив трендовые вещи из новой коллекции. Это первая работа молодой мамы впервые за долго время, до этого старшая Хадид была занята исключительно личной жизнью.

Безупречна: Джиджи Хадид похвасталась стройной фигурой в трендовом наряде зимыБезупречна: Джиджи Хадид похвасталась стройной фигурой в трендовом наряде зимы
Модель в стильном образе (фото: instagram.com/gigihadid)

Джиджи примерила несколько образов, каждый из которых продуман до мелочей и заслуживает внимания модниц всей планеты. Первый из них - в широких брюках и жакете оверсайз, который модель надела прямо на голое тело, заслуживает особого внимания фешн-любителей. Дело в том, что брючные костюмы такого кроя сейчас на особом счету у модных инфлюенсеров. Благодаря теплой ткани и беспроигрышному силуэту, который зрительно стройнит, он станет главной единицей трендового зимнего гардероба.

Безупречна: Джиджи Хадид похвасталась стройной фигурой в трендовом наряде зимы
Девушка в отличной форме (фото: instagram.com/gigihadid)

Также модель демонстрирует образ более дерзкий: в голубых джинсах, белой футболке, прозрачной длинной рубашке, а также босоножках с перьями, модель может составить достойную партию любителям необычных стритстайл-образов.

Безупречна: Джиджи Хадид похвасталась стройной фигурой в трендовом наряде зимы
Безупречна: Джиджи Хадид похвасталась стройной фигурой в трендовом наряде зимыМолодая мама в отличной форме (фото: instagram.com/gigihadid)

Еще один лук модели составили широкие серые брюки со стрелками, а также кожаный приталенный жакет. Его девушка дополнила крошечным черным клатчем, а также лоферами с принтом "под зебру". Вышло более чем эффектно!

Ранее, напомним, Джиджи показала, что ее новорожденная дочь также обожает стильные вещи.

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