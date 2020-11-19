ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зими

Новость на русском → Четвер 19 листопада 2020 18:31
Бездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зими Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Молода мама вже у формі!

Джіджі Хадід представила чергову зйомку для рекламної кампанії Alexander Wang, примірявши трендові речі з нової колекції. Це перша робота молодої мами вперше за довгий час, до цього старша Хадід була зайнята виключно особистим життям.

Бездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зимиБездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зими
Модель в стильному образі (фото: instagram.com/gigihadid)

Джіджі приміряла кілька образів, кожен з яких продуманий до дрібниць і заслуговує на увагу модниць всієї планети. Перший з них - в широких штанях і жакеті оверсайз, який модель одягла прямо на голе тіло, заслуговує особливої уваги фешн-любителів. Справа в тому, що брючні костюми такого крою зараз на особливому рахунку у модних інфлюєнсерів. Завдяки теплій тканіні і безпрограшному силуету, який робить візуально стрункішою, він стане головною одиницею трендового зимового гардеробу.

Бездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зими
Дівчина у відмінній формі (фото: instagram.com/gigihadid)

Також модель демонструє образ більш зухвалий: в блакитних джинсах, білій футболці, прозорій довгій сорочці, а також босоніжках з пір'ям, модель може скласти гідну партію любителям незвичайних стрітстайл-образів.

Бездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зими
Бездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зимиМолода мама у відмінній формі (фото: instagram.com/gigihadid)

Ще один лук моделі склали широкі сірі брюки зі стрілками, а також шкіряний приталений жакет. Його дівчина доповнила крихітним чорним клатчем, а також лоферами з принтом "під зебру". Вийшло більш ніж ефектно!

Раніше, нагадаємо, Джіджі показала, що її новонароджена дочка також обожнює стильні речі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода модель тренд
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності