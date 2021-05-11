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Безупречна: Елизавета II восхитила сеть цветущим видом в ярком весеннем образе

Новина українською → Великобритания, Вторник 11 мая 2021 18:25
Безупречна: Елизавета II восхитила сеть цветущим видом в ярком весеннем образе Елизавета II (фото: twitter.com/RoyalFamily)
Автор: Lite

Елизавета II приняла участие в очередной видеоконференции: британская королева пообщалась с президентом Королевского общества спасателей. Выглядела королева, которая переживает не самые легкие времена после потери мужа, просто безупречно.

Фото с события появились на официальных каналах королевской семьи.

Для онлайн-встречи Елизавета II подобрала стильный образ в ярких весенних тонах. Лук составили классическая синяя блуза, а также сиреневая кофта, которая зрительно освежила цвет лица королевы. Дополнила их юбка в клетку. Из аксессуаров она взяла свои любимые серьги и колье из жемчуга.

Безупречна: Елизавета II восхитила сеть цветущим видом в ярком весеннем образе

Елизавета II на онлайн-встрече (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Стоит отметить безупречный макияж, который сделал лицо Елизаветы свежим и помолодевшим. Волосы она собрала в высокую прическу. Во время трансляции Елизавета продемонстрировала свой веселый нрав и позитивный настрой.

Елизавета II показала редкие фото из юности (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Онлайн-встреча была посвящена безопасности людей на воде. Елизавета II обсудила с представителями Королевского общества спасения жизни ( организации для предотвращения утопления) много важных вопросов. А также поделилась уникальной информацией. Оказывается, в 14-летнем возрасте она получила награду за спасение жизни - "Молодое дыхание". В ролике даже можно увидеть архивные кадры с 1941-го года, где она предстала в бассейне в купальнике.

Безупречна: Елизавета II восхитила сеть цветущим видом в ярком весеннем образе

Елизавета II на заседании парламента (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Позже в сети появились фото с еще одного важного события. Королева в сопровождении принца Уэльского и герцогини Корнуоллской открыла новое заседание парламента, которое стало уже 67-м на ее счету. На мероприятии она появилась в фиолетовом костюме с цветочным орнаментом и шляпке.

Также мы писали, что королева Елизавета обратилась к Меган Маркл и принцу Гарри.

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