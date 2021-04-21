Королеве Елизавете ІІ - 95 лет: как менялся стиль Ее Величества на престоле

Елизавета II 21 апреля отмечает свой юбилей - королеве исполняется 95. За годы правления она сумела проявить себя не только как выдающийся лидер, но и как икона стиля .

Королева Елизавета - пример сдержанности, дипломатичности и верности традициям. И это отразилось в ее стиле. Предлагаем вспомнить самые яркие и знаковые выходы именинницы, проследив, как менялся ее стиль.

Стиль королевы Елизаветы II с его характерными чертами сложился еще в молодости. Она всегда обожала платья с милыми цветочными узорами, женственные юбки в складку, яркие оттенки, роскошные украшения и шляпки. Замуж она выходила в наряде известного кутюрье Нормана Хартнелла, который надолго закрепился в числе ее официальных портных. Он создал для королевы роскошное свадебное платье с 4-метровым шлейфом, украшенное камнями и жемчугом. Также над нарядами для Ее Величества трудились дизайнеры Харди Эмис, Фредди Фокс, Стюарт Парвин и Анджела Келли.

С годами образы Елизаветы стали более сдержанными, но всегда - с ноткой шика. Она по-прежнему любит яркие оттенки, которые легко выделяют ее из толпы. Не появляется на публике без любимых сумочек, удобных лоферов, а также, безусловно, ставших знаковыми головных уборов. Помимо шляпок, Елизавета обожает косынки с принтом, которых у нее целая коллекция.

Стиль Королевы Елизаветы II - от молодости до сегодня (фото: Getty Images)