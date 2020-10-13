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Безупречна с головы до ног: Кейт Миддлтон восхитила стройной фигурой в роскошном total black образе

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 17:31
Безупречна с головы до ног: Кейт Миддлтон восхитила стройной фигурой в роскошном total black образе Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Ольга Турчаникова

Герцогиня выложила видео для подписчиков

Кейт Миддлтон вновь заставила публику говорить о своей красоте и стройности. В этот раз супруга принца Уильяма появилась на новом ролике в Instagram, где анонсировала предстоящую церемонию награждения фотоконкурса. Как известно, Кейт является патроном Музея естествознания в Лондоне с 2013-го года и активно участвует в его проектах.

"Приятно вновь оказаться в открытом Музее естествознания, где мы все сможем насладиться его сокровищами. Я здесь, потому что завтра вечером объявлю победителя номинации "Лучший фотограф дикой природы". Мне посчастливилось получить снимки для предварительного просмотра, и я могу сказать, что это действительно впечатляюще. Я не могу дождаться, когда вы все увидите", – не могла сдержать эмоций Миддлтон.

Кейт Миддлтон записала новое видео для фанатов (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Фанаты в свою очередь не могли оторвать глаз от как всегда безупречного образа Миддлтон. Икона стиля даже для записи видео подобрала продуманный до мелочей лук, который подчеркнул ее стройную фигуру. Он состоял из классических черных брюк, дополненных ремнем, простого топа, а также жакета с высокими плечами от любимого бренда знаменитости Alexander McQueen. Из аксессуаров она выбрала жемчужные серьги.

Отдельного внимания заслуживает макияж и прическа. Волосы Кейт были завиты легкими волнами и уложены в объемную укладку. А мейк-ап заметно освежил лицо многодетной мамы, сделав ее просто обворожительной. На странице герцогов в сети Instagram тут же появились масса приятных комментариев. Поклонники пишут, что Кейт прекрасна снаружи и внутри.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон показала, как носить самые модные вещи сезона.

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