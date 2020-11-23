ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Безупречна: Ким Кардашьян в мини-юбке с хищным принтом покорила идеальной фигурой

Новина українською → Понедельник 23 ноября 2020 21:33
Безупречна: Ким Кардашьян в мини-юбке с хищным принтом покорила идеальной фигурой Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда показала новый аутфит

Ким Кардашьян представила вниманию фанатов новый образ. Звезда примерила желтый лонгслив из сетчатой ткани, а также мини-юбку с принтом питона. Образ дополнила крупная моносерьга из золотистого металла. Прическу знаменитой инстадиве сделали роскошную, слегка завив пряди и уложив их на прямой пробор. В макияже подчеркнули брови и глаза, губы оставив нейтральными. Последний штрих - маникюр бледно-розового оттенка.

Безупречна: Ким Кардашьян в мини-юбке с хищным принтом покорила идеальной фигуройБезупречна: Ким Кардашьян в мини-юбке с хищным принтом покорила идеальной фигуройБезупречна: Ким Кардашьян в мини-юбке с хищным принтом покорила идеальной фигурой
Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фигура Ким в данном наряде смотрелась просто совершенно: округлые формы, осиная талия и стройные бедра… Что ж, Кардашьян, недавно отметившая 40-летие, с годами становится только краше! По крайней мере такими комплиментами просто засыпали многодетную маму фанаты.

Безупречна: Ким Кардашьян в мини-юбке с хищным принтом покорила идеальной фигурой
Ким с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким показала общее фото с любимым мужем, посвятив его важной для Канье Уэста дате. "Поздравляю Канье с 10-летием альбома "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". Для тех, кто не знает историю "Lost In The World"... Канье не смог придумать некоторые тексты, но затем понял, что они есть в стихотворении, которое он написал мне. Это была моя поздравительная открытка, которую он дал мне на мое 30-летие. Он взял стихотворение, написанное мне, и сделал из него песню. Я все храню!", - поделилась супруга рэпера.

Ранее мы писали, что Ким и Канье вместе отлично отдохнули от суеты и работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода модель Ким Кардашьян
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции