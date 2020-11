Бездоганна: Кім Кардашьян в міні-спідниці з хижим принтом підкорила ідеальною фігурою

Зірка показала новий аутфіт

Кім Кардашьян представила увазі фанатів новий образ. Зірка приміряла жовтий лонгслів з сітчастої тканини, а також міні-спідницю з принтом пітона. Образ доповнила велика моносерьга із золотистого металу. Зачіску знаменитій інстадіві зробили розкішну, злегка завив пасма й уклавши їх на прямий проділ. В макіяжі підкреслили брови і очі, губи залишивши нейтральними. Останній штрих - манікюр блідо-рожевого відтінку.



Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Постать Кім в цьому вбранні виглядала просто розкішною: округлі форми, осина талія і стрункі стегна... Що ж, Кардашьян, яка нещодавно відзначила 40-річчя, з роками стає тільки краше! Принаймні такими компліментами просто засипали багатодітну маму фанати.



Кім з чоловіком (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше Кім показала спільне фото з коханим чоловіком, присвятивши його важливою для Каньє Уеста даті. "Вітаю Каньє з 10-річчям альбому "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". Для тих, хто не знає історію "Lost In The World"... Каньє не зміг придумати деякі тексти, але потім зрозумів, що вони є у вірші, який він написав мені. Це була моя вітальна листівка, яку він дав мені на моє 30-річчя. Він взяв вірші, написані мені, і зробив з них пісню. Я все зберігаю!", - поділилася дружина репера.

