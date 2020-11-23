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Безупречна: Ким Кардашьян в мини-юбке с хищным принтом покорила идеальной фигурой

Автор: Lite

Звезда показала новый аутфит

Ким Кардашьян представила вниманию фанатов новый образ. Звезда примерила желтый лонгслив из сетчатой ткани, а также мини-юбку с принтом питона. Образ дополнила крупная моносерьга из золотистого металла. Прическу знаменитой инстадиве сделали роскошную, слегка завив пряди и уложив их на прямой пробор. В макияже подчеркнули брови и глаза, губы оставив нейтральными. Последний штрих - маникюр бледно-розового оттенка.


Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фигура Ким в данном наряде смотрелась просто совершенно: округлые формы, осиная талия и стройные бедра… Что ж, Кардашьян, недавно отметившая 40-летие, с годами становится только краше! По крайней мере такими комплиментами просто засыпали многодетную маму фанаты.


Ким с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким показала общее фото с любимым мужем, посвятив его важной для Канье Уэста дате. "Поздравляю Канье с 10-летием альбома "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". Для тех, кто не знает историю "Lost In The World"... Канье не смог придумать некоторые тексты, но затем понял, что они есть в стихотворении, которое он написал мне. Это была моя поздравительная открытка, которую он дал мне на мое 30-летие. Он взял стихотворение, написанное мне, и сделал из него песню. Я все храню!", - поделилась супруга рэпера.

Ранее мы писали, что Ким и Канье вместе отлично отдохнули от суеты и работы.

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Новости Украины модельКим Кардашьян