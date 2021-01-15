Безупречна: Наталья Водянова в дерзкой мини-юбке покорила точеной фигурой

Наталья Водянова, которая является лицом Guerlain уже довольно давно, на днях дала интервью по поводу запуска нового продукта культового бренда. Модель в своих сториз подробно показала, как готовилась ко встрече с командой, как проходило мероприятие и какой образ ей создали. А позже добавила и фото в блог.

Наталья Водянова показала новый образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель и мама пятерых детей продемонстрировала свою любовь к мини. Она выбрала образ в нежных бежевых оттенках: гольф, пиджак и короткую юбку от Ульяны Сергеенко. Дополнили наряд белые высокие сапоги на устойчивом каблуке с ремешком на голенищах. Из аксессуаров Водянова надела широкую цепочку с крупной подвеской. Макияж визажисты Guerlain ей сделали с помощью продуктов данного бренда. Безупречный тон с легким блеском, яркие губы и мерцающие тени, которые сделали глаза Натальи еще более яркими и сияющими.

Наталья для интервью (фото: instagram.com/natasupernova)

Волосы, которые модель недавно покрасила в блонд, стилисты уложили в объемную укладку. Периодически Наталья перекидывала их на одну сторону, кокетливо глядя в камеры фотографов.

"Спасибо всем @guerlain за то, что всегда заставлял меня чувствовать, что работа - это мой дом", - написала Наталья. "Пиджак шикарный, что это за бренд?", "Подскажите, пожалуйста, марку вашего джемпера", "Влюблена в твое колье, какой это бренд?", - тут же посыпались на Водянову вопросы от фолловеров. Модель с удовольствием ответила всем.

Ранее мы писали, что Наталья показала, в чем ходит дома.