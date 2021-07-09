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Безупречна: Сальма Хайек демонстрирует роскошную фигуру в стильном вечернем образе

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Париж, Пятница 09 июля 2021 21:26
Безупречна: Сальма Хайек демонстрирует роскошную фигуру в стильном вечернем образе Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

Сальма Хайек посетила новое светское событие - показ Balenciaga в Париже.

Фото с мероприятия наконец появились в ее блоге. Любуемся стильным образом жены французского миллиардера.

Сальма Хайек в последнее время - главная звезда светских тусовок. Все дело в том, что на экраны вышел новый фильм с ее участием - "Телохранитель жены киллера". Как исполнительница главной роли, актриса посещает премьеры и дает интервью. А еще - радует фолловеров своими необычными образами для ивентов.

Но в этот раз она совершила выход в свет, чтобы увидеть новую коллекцию Balenciaga. На показ она отправилась в компании любимого мужа Франсуа-Анри Пино. А наряд выбрала изысканный и стильный.

Безупречна: Сальма Хайек демонстрирует роскошную фигуру в стильном вечернем образеБезупречна: Сальма Хайек демонстрирует роскошную фигуру в стильном вечернем образеСальма Хайек с мужем и гонщиком Льюисом Хэмилтоном (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма надела платье оттенка индиго из переливающейся ткани, которое отлично гармонировало со смуглым оттенком ее кожи и зрительно освежало лицо. С оборками, запахом и длинными рукавами, оно смотрелось на 54-летней актрисе стильно и элегантно. При этом подчеркнуло, что Сальма находится в отличной форме.

К наряду звезда подобрала сумочку бежевого оттенка, а еще крупные серебристые серьги и очки в прямоугольной оправе. Последний штрих - яркий макияж и укладка с безупречными локонами. Получилось просто и стильно!

Также Сальма Хайек ранее показала редкое фото своей почти взрослой дочери Валентины Паломы.

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Сальма Хайек фигура стиль мода
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